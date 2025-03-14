Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

"Роскосмос" показал, как обрушившийся на столицу циклон выглядит из космоса. Фотография опубликована в телеграм-канале государственной корпорации.

В пресс-службе также отметили, что "Роскосмос" продолжает следить за прохождением циклона.

Между тем в Москве порывы ветра достигли 24 метров в секунду. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что такая скорость ветра была зафиксирована во Внукове. По его словам, это и есть девятибалльный шторм.

На фоне порывов ветра в городе объявили желтый уровень погодной опасности.

Автомобилистам рекомендовали проявлять бдительность во время поездок, соблюдать дистанцию с другими участниками движения и не совершать резких маневров. В свою очередь, Сергей Собянин посоветовал москвичам не укрываться под деревьями.