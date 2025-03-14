Синоптик Тишковец: порывы ветра в Москве достигли 24 м/с

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве порывы ветра достигли 24 метров в секунду, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

По данным синоптика, такая скорость ветра была зафиксирована во Внукове. Он добавил, что это и есть девятибалльный шторм.

Ранее Тишковец предупреждал, что шторм продлится до 18:00 пятницы, 14 марта. В связи с непогодой столичные службы работают в режиме повышенной готовности.

В столичном комплексе городского хозяйства заявили, что в городе были замечены поваленные сильным ветром деревья, которые специалисты оперативно распиливают и вывозят.

На фоне порывов ветра в городе объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 22:00.

Автомобилистам рекомендовали проявлять бдительность во время поездок, соблюдать дистанцию с другими участниками движения и не совершать резких маневров. В свою очередь, Сергей Собянин посоветовал москвичам не укрываться под деревьями.