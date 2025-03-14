Столичные службы работают в режиме повышенной готовности из-за ветра

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные службы работают в режиме повышенной готовности из-за сильного ветра, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Ведомство предупредило, что порывы ветра вскоре могут дойти до 22 метров в секунду. На фоне непогоды в городе замечены поваленные деревья, которые специалисты оперативно распиливают и вывозят.

Комплекс предупредил, что неблагоприятная погода сохранится в Москве в ближайшие часы, в связи с чем попросил москвичей проявить внимательность и не укрываться под деревьями, не оставлять возле них автомобили.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что девятибалльный шторм продлится до 18:00 пятницы, 14 марта.

В связи с непогодой в столице объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 22:00.

Кроме того, водителей попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию с другими участниками движения, а также не совершать резких маневров. Дептранс напомнил, что москвичи могут сообщить о сломанном дорожном знаке или светофоре по номеру 3210.

Вместе с тем столичные парки временно прекратили работу. Из-за непогоды невозможно посетить сад "Эрмитаж", Таганский парк, Лианозовский парк, усадьбу Воронцово и другие зоны отдыха.