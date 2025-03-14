Парки Москвы начали временно закрываться из-за сильного ветра

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Парки Москвы начали временно прекращать работу из-за ожидающейся непогоды, при которой порывы ветра могут достигнуть 22 метров в секунду.

Решение о закрытии приняли парки "Сокольники", "Фили", "Красная Пресня" и Парк Горького.

Также из-за непогоды посетить временно невозможно:

сад "Эрмитаж";

Таганский парк;

сад имени Баумана;

Северные парки;

Лианозовский парк;

Усадьбу Воронцово;

парк "Ходынское Поле";

парк имени 50-летия Октября;

парк "Дубки" и Гончаровский;

музей-заповедник "Кузьминки-Люблино".

Вместе с тем из-за сильного ветра была прекращена работа канатной дороги "Воздушный трамвай" на ВДНХ, подчеркнула пресс-служба тематического парка "Орион".

"В связи с неблагоприятными погодными условиями – повышенной ветровой нагрузкой – работа временно приостановлена до улучшения метеоусловий", – говорится в сообщении.

Как уточнил парк, канатная дорога снова начнет работать, когда ветер ослабнет до допустимого уровня. На ВДНХ также отменены все уличные мероприятия отменены в целях безопасности посетителей. Переждать погоду гостям предложили в объектах Музейного города, кафе, ресторанах. При этом колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ работает в штатном режиме, сообщила пресс-служба аттракциона Агентству "Москва".

По словам специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, на Москву в пятницу, 14 марта, обрушится девятибалльный шторм. Синоптик уточнил, что его пик придется на период с 15:00 по 18:00. Порывы ветра могут достигнуть 22 метров в секунду. Возможен дождь.

В связи с этим в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности, который будет действовать до 22:00 пятницы, 14 марта. Сергей Собянин, в свою очередь, отметил, что городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающейся непогоды.

На время неблагоприятных метеорологических условий горожан попросили не укрываться под деревьями, а автомобилистам посоветовали не оставлять возле них личный транспорт. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) также напомнил о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения.

В телеграм-канале Дептранса напомнили, что о сломанном знаке или светофоре можно сообщить по номеру 3210.

