Столичные энергетики переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

Фото: телеграм-канал "Россети Московский регион"

Сотрудники компании "Россети Московский регион" переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого в Москве сильного ветра, сообщает пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что для ликвидации возможных внештатных ситуаций готовы 443 бригады в составе 2 291 человека и 3 445 единиц спецтехники, а также 190 передвижных дизель-генераторных установок общей мощностью 78 мегаватт.

Также были проведены инструктажи персонала, проверки противопожарного состояния производственных и бытовых помещений, складов аварийного запаса и горюче-смазочных материалов.

Ранее синоптики предупредили москвичей о порывистом ветре до 22 метров в секунду. Он продлится до конца пятницы, 14 марта. По словам синоптика Евгения Тишковца, на Москву обрушится девятибалльный шторм. Из-за этого в столичном регионе ввели желтый уровень погодной опасности.

Рестораторам в Москве стоит обезопасить веранды, а граждан призвали быть осторожными и не укрываться под деревьями или шаткими конструкциями.

