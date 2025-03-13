Столичных рестораторов призвали обезопасить веранды из-за надвигающегося шторма

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рестораторам в Москве стоит обезопасить веранды из-за прогнозируемого шторма в пятницу, 14 марта. Об этом сообщает телеграм-канал столичного департамента торговли и услуг.

"Мы просим горожан быть осторожными – не укрываться под деревьями или шаткими конструкциями. Предупреждаем и предпринимателей, которые сохранили летние веранды на зиму, – их также необходимо обезопасить", – говорится в сообщении.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков предупредил жителей столицы о надвигающейся штормовой погоде, которая накроет город в ночь на пятницу.

В МЧС сообщили, что порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду. По словам синоптика Евгения Тишковца, могут ломаться сучья, наклоняться деревья. Кроме того, возможны повреждения дымовых труб, шифера и обрушение шатких конструкций.

МЧС посоветовало жителям столицы оставлять машины в безопасных местах, не оставлять детей без присмотра, а во время прогулок обходить стороной рекламные щиты и ветхие конструкции.