Эксперт Ярин призвал не прятаться на остановках при сильном ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

От сильного шторма нельзя прятаться на остановках – лучше всего переждать непогоду в помещении. Такой совет в разговоре с Москвой 24 дал эксперт по выживанию Михаил Ярин.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей столицы о девятибалльном шторме в пятницу, 14 марта. По прогнозу синоптика, в середине дня ветер усилится до 18–23 метров в секунду. Пик ожидается в промежутке с 15:00 по 18:00: воздушный поток может ломать ветви, клонить деревья к земле, сносить шаткие конструкции, а также повреждать крыши и дымовые трубы.

В связи с предупреждением Ярин посоветовал москвичам заранее продумать свой маршрут и исключить спонтанные поездки.

"Шторм нужно пересидеть. Смотрим, какая ситуация на улице: если дует так, что даже знаки дорожные отрывает, значит, никуда не едем, просто сидим в помещении", – отметил Ярин.



Михаил Ярин эксперт по выживанию Если же на улицу все-таки срочно надо, передвигаться лучше группами по два-три человека. Плюс не ходить около щитов, деревьев.

Специалист также призвал не прятаться от ветра на остановках – лучше всего зайти в магазин, спуститься в подземный переход или метро. В свою очередь, машины не стоит парковать возле деревьев, напомнил он.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил о похолодании в Москве в выходные. Если в пятницу, 14 марта, температура воздуха днем составит 12–13 градусов, то уже в субботу она опустится почти на десять градусов и будет не выше плюс 4. Ветер стихнет. В воскресенье днем, по прогнозу синоптика, воздух прогреется до 3–5 градусов.