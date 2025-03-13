Девятибалльный шторм обрушится на Москву 14 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Девятибалльный шторм обрушится на Москву в пятницу, 14 марта. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По прогнозу синоптика, 14 марта в столице ожидаются дожди, температура в ночные часы будет в пределах от 7 до 10 градусов тепла, после полудня – от 11 до 14 градусов. В середине дня порывы ветра будут достигать опасных 18–23 метров в секунду. Пик шторма придется на период с 15:00 по 18:00. По шкале Бофорта он будет соответствовать 9 баллам.

"При таком ветре воздушный поток давит силой до 30–35 килограммов на метр площади и, как правило, ломает ветви и сучья деревьев, клонит деревья к земле, задерживает движение пешехода, сносит шаткие конструкции, может повредить шифер с крыш и дымовые трубы", – предупредил Тишковец.

При этом зона штормового ветра будет распространяться широким фронтом на всю Центральную Россию – от Верхневолжья до Черноземья. К выходным, 15 и 16 марта, ветер в Москве стихнет, однако резко опустится температура. В частности, на дорогах ночью может появиться гололедица.

Столичных водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию из-за дождя, который, по прогнозам синоптиков, продлится в Москве до утра 13 марта.

Московских автомобилистов также предупредили, что пока рано менять зимнюю резину на летнюю, так как до конца марта прогнозируются колебания температуры. К примеру, в грядущие выходные, 15 и 16 марта, в столице установится среднесуточная температура в 3 градуса.