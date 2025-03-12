ЦОДД призвал столичных водителей соблюдать скоростной режим из-за дождя

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Горожанам следует соблюдать скоростной режим и дистанцию из-за дождя, который, по прогнозам синоптиков, продлится в столице до утра 13 марта. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса города со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

По данным ведомства, сейчас интенсивное движение зафиксировано на внутренней стороне ТТК от Савеловской до Русаковской эстакады, ТТК в районе Тульской эстакады, а также на Садовом кольце от улицы Садовой-Черногрязской до улицы Садовой-Кудринской.

При этом свободно сейчас на Рублевском и Волоколамском шоссе, а также на проспекте Генерала Дорохова.

В ЦОДД отметили, что на движение влияют погодные условия, ремонтные работы и мелкие ДТП.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предостерег столичных водителей от смены резины, так как до конца марта прогнозируются колебания температуры. Синоптик отметил, что в грядущие выходные, 15 и 16 марта, в столице установится среднесуточная температура в 3 градуса тепла.

Уже в ночь на понедельник, 17 марта, на столбике термометра можно будет зафиксировать понижение температуры воздуха до отметки 1–6 градусов ниже нуля, а значит, отметил Вильфанд, утром ожидаются отрицательные значения.

