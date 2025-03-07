Москвичам напомнили о новых правилах регистрации автомобилей

С 1 марта в России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей. Теперь для постановки машины на учет не требуется предъявлять полис ОСАГО. Кроме того, зарегистрировать автомобиль можно не только в отделениях ГИБДД и центрах госуслуг "Мои документы", но и непосредственно в автосалоне, если он включен в специальный реестр.

Для регистрации автомобиля владельцу понадобятся: документ, удостоверяющий личность, право собственности (например, договор купли-продажи), паспорт транспортного средства и, если автомобиль подержанный, старое свидетельство о регистрации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.