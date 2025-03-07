Новые правила аренды самокатов начнут действовать в Москве с открытием сезона

С открытием сезона в столице начнут действовать новые правила аренды самокатов. Теперь воспользоваться прокатом можно будет только после прохождения верификации через Mos ID.

Для этого понадобится полная учетная запись на портале mos.ru. Ее надо будет связать с аккаунтом, который есть в сервисе аренды самокатов.

Такие правила позволят сделать поездки безопасными, а также не допустить подростков и тех, кто постоянно нарушает правила дорожного движения, к сервису проката.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.