Совфед одобрил закон об оформлении ДТП через "Госуслуги"

Фото: depositphotos/kalinovsky

Совет Федерации одобрил закон, который позволяет водителям оформлять ДТП через портал "Госуслуги" при наличии полиса ОСАГО.

В соответствии с законом "Госуслуги.Авто" соотносятся с системой ЕСИА, которая обеспечивает взаимодействие технологических площадок, предоставляющих государственные и муниципальные услуги в Сети. Благодаря этому страховые компании смогут использовать сервис "Европротокол онлайн".

Теперь участники ДТП без вызова правоохранителей смогут оформлять извещения об аварии в том случае, если в результате происшествия нет пострадавших, а у водителей нет претензий друг к другу.

Ранее Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за ряд нарушений ПДД. Изменения вступили в силу.

Скидка на оплату штрафа в течение 30 дней теперь составляет 25%, а не 50%. За превышение скорости на 20–40 километров в час грозит штраф в 750 рублей вместо 500 рублей.

Кроме того, за выезд на встречную полосу грозит штраф до 7 500 рублей (ранее 5 000 рублей), за проезд на запрещающий сигнал светофора или аналогичный жест регулировщика – до 1 500 рублей (ранее 1 000 рублей).

