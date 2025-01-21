ГД приняла в I чтении проект об использовании авто граждан для борьбы с терроризмом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве использовать личный транспорт граждан для борьбы с терроризмом в рамках режима контртеррористической операции (КТО).

Законопроект был представлен ГД группой депутатов, в том числе председателем комитета по безопасности Василием Пискаревым. Они предложили внести изменения в статью 11 ФЗ "О противодействии терроризму".

По существующим законам транспорт юридических и физических лиц в ходе КТО может использоваться лишь для срочной доставки граждан в медицинские организации, а также для преследования террористов, если промедление может создать реальную угрозу.

В проекте сообщается, что в экстренных ситуациях допускается применение гражданских транспортных средств и самоходных машин для проведения антитеррористических операций.

Кроме того, депутаты предложили правительству РФ устанавливать порядок компенсации затрат, связанных с использованием гражданского транспорта.

Проектом предлагается разрешить использование транспортных средств и самоходных машин, которые принадлежат организациям, независимо от формы собственности. В случае принятия закона исключение составит транспорт дипломатических представительств, консульских и других учреждений иностранных государств и международных организаций.

С лета 2024 года режим КТО действует в нескольких российских регионах, включая Курскую область, где продолжаются бои с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ).