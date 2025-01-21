В ГД внесен проект о бесплатном проезде многодетных семей по платным дорогам

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У многодетных семей может появиться право бесплатного проезда по платным дорогам. Соответствующий законопроект в Госдуму внесли депутаты от фракции "Справедливая Россия – За правду".

"От платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам и платным участкам автомобильных дорог освобождаются члены многодетных семей", – говорится в пояснительной записке.

Сейчас многодетные семьи не освобождены от платы, хотя действующее законодательство позволяет владельцам платных дорог устанавливать льготные категории. По мнению авторов, инициатива позволит снизить транспортные расходы многодетных семей и улучшить доступ к свободе передвижения по России.

Ранее правительство поддержало расширение запрета на увольнение кормильца из многодетной семьи. В документе отметили, что инициатива игнорирует ситуацию, в которой один из родителей может не состоять в трудовых отношениях, но иметь источник дохода.

В кабмине заявили, что законопроект может повлечь за собой снижение конкурентоспособности на рынке труда, так как трудоустройство ряда категорий сотрудников создает дополнительную нагрузку на работодателей.