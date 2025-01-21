Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 января, 15:14

Политика
Главная / Новости /

В ГД внесен проект о бесплатном проезде многодетных семей по платным дорогам

Право бесплатного проезда по платным дорогам может появиться у многодетных семей

Фото: 123RF/tomsickova

У многодетных семей может появиться право бесплатного проезда по платным дорогам. Соответствующий законопроект в Госдуму внесли депутаты от фракции "Справедливая Россия – За правду".

"От платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам и платным участкам автомобильных дорог освобождаются члены многодетных семей", – говорится в пояснительной записке.

Сейчас многодетные семьи не освобождены от платы, хотя действующее законодательство позволяет владельцам платных дорог устанавливать льготные категории. По мнению авторов, инициатива позволит снизить транспортные расходы многодетных семей и улучшить доступ к свободе передвижения по России.

Ранее правительство поддержало расширение запрета на увольнение кормильца из многодетной семьи. В документе отметили, что инициатива игнорирует ситуацию, в которой один из родителей может не состоять в трудовых отношениях, но иметь источник дохода.

В кабмине заявили, что законопроект может повлечь за собой снижение конкурентоспособности на рынке труда, так как трудоустройство ряда категорий сотрудников создает дополнительную нагрузку на работодателей.

Читайте также


политикатранспортобщество
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика