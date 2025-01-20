Общий полис ОСАГО для граждан РФ и Белоруссии заработает в апреле

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Общий полис ОСАГО для граждан РФ и Белоруссии полноценно начнет работу в апреле этого года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА).

Новый полис будет стоить на 3 тысячи рублей дороже классического. Однако, как заявили эксперты, такой продукт будет выгоден автомобилистам, которые как минимум несколько раз в год пересекают границу РФ и Белоруссии.

Руководитель проектов управления андеррайтинга моторных видов страхования СК "Абсолют Страхование" Анна Ежикова добавила, что стоимость полиса ОСАГО вырастет только для владельцев автомобилей, которые при оформлении договора выберут расширение покрытия на вторую страну. Ожидается, что цена вырастет на 10–15% в сравнении со стоимостью классического полиса. По данным РСА, в ноябре 2024 года средняя стоимость ОСАГО составила 7,5 тысячи рублей.

Эксперты отметили рост спроса на новый продукт, который способствует увеличению автомобильного туристического потока между странами. По статистике, ежегодно около одного миллиона автомобилей пересекают границу РФ и Белоруссии.

Между тем законопроект об увеличении максимальной суммы выплат по ОСАГО внесут на рассмотрение в Госдуму. В документе сказано о предложении установить страховую сумму до 650 тысяч рублей в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого потерпевшего, и 520 тысяч рублей – в части возмещения вреда, причиненного имуществу каждого потерпевшего.