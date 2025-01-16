Стоимость ОСАГО для некоторого транспорта изменится с 27 января

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Стоимость полисов ОСАГО изменится с 27 января для общественного транспорта, мототранспорта и грузовиков с минимальной массой 16 тонн и ниже. Об этом сообщает Центральный Банк России в телеграм-канале.

Из сообщения следует, что для троллейбусов, трамваев и автобусов границы тарифного коридора будут расширены на 11,57% в обе стороны. Для мототранспорта и грузовиков расширение составит 20%. При этом базовые ставки для обычных водителей не изменятся, обратил внимание ЦБ.

Увеличение диапазона тарифов связано с тем, что эти категории транспорта приносят убытки. В частности, отметил регулятор, малые грузовики чаще всего становятся причиной аварий с серьезными последствиями, когда ущерб достигает 400 тысяч рублей.

Размер ущерба от аварий по вине мототранспорта вырос на 32%. Кроме того, для мотоциклистов меняется шкала возраста-стажа и вводится новый коэффициент в зависимости от мощности двигателя.

Помимо этого, в некоторых регионах в конце января будут пересмотрены значения территориального коэффициента (КТ), который определяет стоимость полиса, уведомил Центробанк. Максимальное снижение составит 6%, а максимальное увеличение – 10,5%.

Между тем в Госдуме разработали поправки к законопроекту об ОСАГО, согласно которым в случае отсутствия страховки у виновника аварии возмещение средств осуществляется профессиональным объединением страховщиков.

Сейчас, если у виновника ДТП нет полиса, возмещение средств присуждается из компенсационного фонда.