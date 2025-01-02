Россияне могут подать заявление на возмещение убытков по ОСАГО через приложение

Россияне могут подать заявление на возмещение убытков по ОСАГО через мобильное приложение. Это предусмотрено законом, который обязывает компании предоставлять клиентам сервисы по электронному урегулированию. При этом возможность подать документы непосредственно в офис страховщика сохраняется.

По данным Центробанка РФ, раньше страховщики могли принять заявление лишь в случае, если ДТП было оформлено по электронному протоколу или подано через "Госуслуги". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.