Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 января, 08:15

Транспорт

Россияне могут подать заявление на возмещение убытков по ОСАГО через приложение

Россияне могут подать заявление на возмещение убытков по ОСАГО через приложение

Парковки в Москве будут бесплатными до 8 января

Москвичам рассказали об оплате проезда в транспорте по биометрии

Водительские права со сроком действия до 2025 года автоматически продлятся

Общественный транспорт Москвы будет работать по особому графику в Рождество

В Москве на линии выходят свыше 770 единиц украшенного транспорта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 января

Путин поручил профинансировать создание ВСМ Москва – Санкт-Петербург

В ГАИ уточнили правила замены водительских удостоверений

Обновление подвижного состава на МЦД завершится до конца года

Россияне могут подать заявление на возмещение убытков по ОСАГО через мобильное приложение. Это предусмотрено законом, который обязывает компании предоставлять клиентам сервисы по электронному урегулированию. При этом возможность подать документы непосредственно в офис страховщика сохраняется.

По данным Центробанка РФ, раньше страховщики могли принять заявление лишь в случае, если ДТП было оформлено по электронному протоколу или подано через "Госуслуги". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспорттехнологиивидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика