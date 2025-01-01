Фото: Москва 24/Юлия Накошная

Столичные системы жизнеобеспечения работали штатно в новогоднюю ночь. Сбоев в энерго-, тепло-, газо- и водоснабжении не было обнаружено, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Кроме того, коммунальные службы работают в усиленном режиме до сих пор, а аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов дежурят в круглосуточном режиме, обратил внимание вице-мэр.

Также в городе активно ведется работа по уборке снега с дорог, улиц и придомовых территорий. Специалисты уделяют особое внимание пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ.

"Для уборки города задействовано необходимое количество техники и бригад ручной уборки, осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети", – цитирует Бирюкова Агентство "Москва".

В зависимости от погоды, проводятся работы по уборке проезжей части, тротуаров и дворов с использованием специальной техники. Также проводится обработка поверхностей противогололедными материалами.

Между тем 1 января в столице прогнозируются осадки в виде мокрого снега, дождь, а также гололедица. Скорость ветра юго-западного направления может достигать 17 метров в секунду. Осадки сохранятся до 21:00. Однако, по данным комплекса городского хозяйства, городские службы продолжают следить за состоянием дорог и проводят необходимые работы в зависимости от погодных условий.