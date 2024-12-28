Синоптик Позднякова: температура в Москве в начале года превысит норму на 4–5 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Температура в столице в начале 2025 года превысит норму на 4–5 градусов, рассказала Москве 24 главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

В ночные часы 1 и 2 января температурные показатели будут в пределах от минус 2 до минус 5 градусов, днем – от 0 до минус 2 градусов, отметила синоптик.

"Поскольку мы будем находиться в зоне плотных градиентов атмосферного давления, ветер будет усиливаться. Местами порывы достигнут 12–14 метров в секунду. Поэтому эффективная температура 1 и 2 января будет чуть ниже. Будет казаться, что к нам проник хороший морозец, хотя в действительности температура станет только слабоотрицательной", – поделилась Позднякова.

При этом она отметила, что 3 января в Москве возможна оттепель, в дневные часы – от минус 1 до 1 градуса. После температура снова станет отрицательной, однако не окажется ниже 10 градусов.

"То есть морозец будет, но не такой крепкий, как в начале января 2024 года", – сказала Позднякова, напомнив, что тогда температура опустилась ниже 25 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал, что погода в Москве в новогоднюю ночь будет "сказочной". Он также уточнил, что 1 января в столице прогнозируется отрицательная температура, но выше климатической нормы.

В свою очередь, синоптик Евгений Тишковец отметил, что в новогоднюю ночь в Москве ожидаются переменная облачность без осадков, а также мороз от минус 6 до минус 1 градуса. Кроме того, днем 1 января ожидается снегопад.