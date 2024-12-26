Синоптик Вильфанд: 3 мм осадков выпадет в Москве до конца 2024 года

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Три миллиметра осадков выпадет в Москве до конца 2024 года, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Условий для существенных осадков нет, потому что давление высокое", – заявил он в беседе с ТАСС.

Днем в четверг, 26 декабря, температура в Москве достигнет показателей от 0 до 2 градусов ниже нуля, а до конца года температурные значения будут колебаться от минус 4 до 1 градуса ночью и от минус 2 до 3 градусов – днем.

Кроме того, в столице ожидается небольшой снег, уверен ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. В беседе с РИА Новости он сказал, что мокрый снег может пойти уже в четверг, а столбики термометров будут показывать на 5–6 градусов выше нормы.

До этого москвичей предупредили об опасности гололедицы, которая сохраняется в городе до вечера пятницы, 27 декабря. Кроме того, специалисты предположили, что текущая последняя неделя года в Москве будет теплой и без существенных осадков. В ночь на Новый год морозов также не ожидается.

