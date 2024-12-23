Небольшой мороз ожидается в Москве в новогоднюю ночь

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Небольшой мороз установится в Москве в новогоднюю ночь. Об этом рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в беседе с Москвой 24.

"Никаких сильных морозцев не будет. Где-то по региону в пределах минус 5–10 градусов – это самый холодный вариант", – отметила эксперт.

Позднякова подчеркнула, что это лишь предварительный прогноз. Между тем специалисты не ожидают значимых осадков до конца декабря, добавила синоптик. Она допустила, что к концу текущего года может пойти небольшой снег, но он лишь "подбелит" процесс.

Кроме того, москвичей на текущей неделе ожидает умеренно мягкая погода, при которой не исключено, что высота сугробов немного уменьшится. Уже в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, специалисты прогнозируют сначала минусовые температуры, а потом – плюсовые.

