"Автодор" призвал автомобилистов избегать резких маневров из-за снегопада

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Автомобилистам необходимо избегать резких маневров из-за снегопада, соблюдать безопасную дистанцию и разрешенный скоростной режим, предупредил "Автодор" в своем телеграм-канале.

По данным госкомпании, днем 23 декабря и до утра 24 декабря на трассах М-1 "Беларусь" и М-3 "Украина" прогнозируется снег.

Кроме того, на трассе М-4 "Дон" на территории Московской, Тульской, Липецкой и Воронежской областей в ближайшие сутки ожидается снег, а в Ростовской области и Краснодарском крае – дожди.

На М-11 "Нева" на территории Московской, Тверской и Новгородской областей днем 23 декабря ожидается снегопад. Осадки сохранятся на всем протяжении трассы до утра 24 декабря. На трассе М-12 "Восток" снег в ближайшие сутки прогнозируется в Московской, Владимирской и Нижегородской областях.

Между тем умеренно мягкая погода ожидает москвичей до конца рабочей недели – субботы, 28 декабря. Тем временем высота снега на ВДНХ уменьшилась до 11 сантиметров, а в Тушине – до 12 сантиметров. Ожидается, что сугробы в ближайшие два дня еще немного понизятся.

Температура в Москве и Подмосковье к четвергу, 26 декабря, будет ниже нуля, составляя от минус 2 до минус 7 градусов ночью и от нуля до минус 4 – днем. По предварительным прогнозам, в новогоднюю ночь придет небольшое похолодание.

Синоптики уверены, что в первую ночь 2025 года столбики термометров в столице покажут минус 3–5 градусов, не исключен небольшой снег. При этом сильных морозов не ожидается, так как из Европы надвигается мощный циклон, который принесет с собой относительно теплую погоду.

