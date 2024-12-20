Циклон из Европы принесет тепло в новогоднюю ночь в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В ночь на 1 января прогнозируется теплая погода из-за мощного циклона, который надвигается из Европы. Об этом Агентству "Москва" рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

По его словам, самые холодные дни декабря прошли, поэтому морозов, как на этой неделе, уже не будет. Как утверждает синоптик, теперь холодный фронт будет отходить на восток, а вместо него придет циклон из Европы.

"В это воскресенье ожидается небольшое похолодание, а дальше будет только тепло", – предупредил Цыганков.

Он также назвал примерную погоду на Новый год. Так, 31 декабря ожидаются небольшие минусовые температуры, а 1 января уже возможны плюсовые значения.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предполагал, что температура днем 31 декабря в Москве составит от минус 1 до минус 6 градусов, а в новогоднюю ночь она достигнет минус 7 градусов. При этом вероятность осадков оценивалась в 60–65%.

