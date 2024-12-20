Синоптик Шувалов: снег ожидается в Москве в новогоднюю ночь

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Слабые морозы и снег придут в Москву и область в новогоднюю ночь. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

"Новогодняя ночь кажется вполне новогодней, потому что морозы вернутся, несильные, слабые, порядка 3–5 градусов ниже нуля, и будет, ожидается, небольшой снежок. Так что надеемся на идиллическую погоду на Новый год, в новогоднюю ночь", – отметил он.

По словам синоптика, на следующей неделе в столице будут температурные качели, после потепления произойдет непродолжительное понижение значений. Начиная с воскресенья, 22 декабря, температура будет составлять от минус 4 до минус 6 градусов.

При этом, как рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков, в ночь на 1 января прогнозируется теплая погода из-за мощного циклона, который надвигается из Европы.

Он также назвал примерную погоду на Новый год. Так, 31 декабря ожидаются небольшие минусовые температуры, а 1 января уже возможны плюсовые значения.

Между тем ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предполагал, что температура днем 31 декабря в Москве составит от минус 1 до минус 6 градусов, а в новогоднюю ночь она достигнет минус 7 градусов. Вероятность осадков оценивалась в 60–65%.

