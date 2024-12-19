Оранжевый уровень опасности объявлен в столице из-за ледяного дождя

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за ледяного дождя. Соответствующая информация появилась на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение будет действовать в период с 21:00 19 декабря до 18:00 20 декабря. В Московской области тем временем объявлен желтый уровень опасности.

По прогнозам синоптиков, вечером 19 декабря и до утра следующего дня в столице ожидаются ледяной дождь, гололед, а также налипание мокрого снега на провода и деревья. Горожан призвали быть внимательными на улице, обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

На фоне перепадов температуры городские системы жизнеобеспечения функционируют штатно. Столичные службы контролируют соблюдение параметров работы сетей и систем энергоснабжения.