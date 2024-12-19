Ледяной дождь и снег обрушатся на Москву вечером 19 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В период с 21:00 19 декабря до 18:00 20 декабря местами в Москве ожидаются ледяной дождь, гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России в телеграм-канале.

В связи с непогодой ведомство рекомендует водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию, избегать резких маневров и парковать машину вдали от деревьев. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Городские службы непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодой, передает пресс-служба столичного комплекса горхозяйства. В ведомстве также призвали автомобилистов быть внимательными на дорогах.

Между тем системы жизнеобеспечения города работают штатно на фоне перепадов температуры. Соблюдение параметров работы сетей и систем энергоснабжения находится под особым контролем столичных служб. Кроме того, аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов круглосуточно дежурят.