"Автодор" призвал водителей к внимательности из-за мокрого снега

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Водителям в некоторых регионах России, включая Москву, стоит быть внимательными, не отвлекаться на телефон и избегать резких маневров на дороге из-за мокрого снега, предупредил "Автодор" в своем телеграм-канале.

Автомобилистов также попросили обращать внимание на информацию на табло и соблюдать безопасную дистанцию и разрешенную скорость.

Днем 25 декабря на автомагистрали М-1 "Беларусь" прогнозируется выпадение мокрого снега на территории Московской области. На М-3 "Украина" местами также ожидаются осадки в Московской, Калужской и Брянской областях, отметила компания.

На магистрали М-4 "Дон" в Московской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях ожидается мокрый снег, как и на трассе М-11 "Нева" в Московской, Тверской и Новгородской областях. Кроме того, ночью в Новгородской и Ленинградской областях выпадет снег.

"На М-12 "Восток" сегодня днем местами мокрый снег, по прогнозу, будет идти в Московской, Владимирской и Нижегородской областях. В ночь на четверг (26 декабря. – Прим. ред.) на всем протяжении трассы от Москвы до Казани преимущественно без осадков", – обратил внимание "Автодор".

Между тем 25-го числа в Москве ожидаются облачная погода и небольшие осадки, подтвердил Гидрометцентр. По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от минус 1 до 1 градуса, в Подмосковье – от минус 3 до 2 градусов.

Между тем синоптик Роман Вильфанд заявил, что последняя неделя года в столице ожидается теплой и без существенных осадков. Столбики термометров будут показывать на 3–4 градуса выше нормальных значений. Так, в дневное время они будут находиться на уровне нулевой отметки.