Теплая погода сохранится в Москве до конца года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Теплая погода с температурой выше нормы сохранится в столичном регионе до конца 2024 года, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Воздушные массы будут перемещаться с запада и юго-запада. Но небольшие температурные колебания будут", – сказал он в беседе с "Интерфаксом".

Во вторник и среду, 24 и 25 декабря, температура в Москве будет на 6–7 градусов выше нормы, так как будет в районе нулевой отметки как днем, так и ночью. В четверг, 26-го числа, москвичей ждет небольшое похолодание – ночью будет от 2 до 4 градусов ниже 0, а днем – от 0 до 2 градусов мороза.

К выходным и понедельнику, 28, 29 и 30 декабря, будет оттепель. По ночам столбики термометров покажут от 3 градусов ниже нуля до 2 градусов тепла, а ночью будет от 0 до минус 5.

"Новый год не будет холодным. Будет ли оттепельная погода или нет? В этом вопрос", – отметил он.

Ранее другие синоптики предположили, что в новогоднюю ночь все же ожидаются слабые морозы до минус 3–5 градусов. В ночь на 1 января не исключен небольшой снег, считают эксперты.

