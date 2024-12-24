Синоптик Леус: туманы в Центральной России сохранятся в течение дня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Туманы могут сохраниться в Московском регионе и во многих областях центральной части европейской территории России в течение 24 декабря. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"С большой долей вероятности очаги туманов могут сохраниться в течение всего дня, ослабевая в светлое время суток и вновь усиливаясь в вечерние сумерки", – отметил Леус, добавив, что, по данным аэропортов московского аэроузла, видимость ухудшается до 300–600 метров.

По словам эксперта, в Москве 24 декабря ожидается облачная погода со снегом. Атмосферное давление будет расти. К вечеру барометры покажут 753 миллиметра ртутного столба, подчеркнул синоптик.

"Местами возможны очаги туманов и гололеды, на дорогах и тротуарах скользко. Максимальная температура воздуха – минус 1 – плюс 1 градус, по области – от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла", – заключил Леус.

Между тем в первую ночь 2025 года столбики термометров в Москве покажут минус 3–5 градусов, не исключен небольшой снег. При этом сильных морозов не ожидается, так как из Европы надвигается мощный циклон, который принесет с собой относительно теплую погоду.