Облачная погода ожидается в Москве 24 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и небольшие осадки ожидаются в столице во вторник, 24 декабря. На дорогах гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от минус 1 до 1 градуса, по области – от минус 4 до 1 градуса.

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптики сообщили, что в первую ночь 2025 года столбики термометров в столице покажут минус 3–5 градусов, не исключен небольшой снег. При этом сильных морозов не ожидается, так как из Европы надвигается мощный циклон, который принесет с собой относительно теплую погоду.

