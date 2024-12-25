Собянин: в новогодние праздники городские службы будут работать круглосуточно

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Коммунальные службы Москвы в период новогодних каникул будут работать круглосуточно, сообщил Сергей Собянин.

"К своевременной уборке снега подготовлено необходимое количество специализированной техники", – сообщил мэр в своем телеграм-канале.

Собянин уточнил, что подготовлены 1 410 аварийно-восстановительных бригад, постоянную службу несут пожарно-спасательные гарнизоны. Кроме того, на водных объектах дежурят более 25 судов на воздушной подушке и другая техника спасателей.

"Особое внимание – местам проведения богослужений. В праздники на них будут дежурить пожарные, спасатели, сотрудники полиции и другие специалисты", – сказал градоначальник.

Последняя неделя 2024 года в Москве будет относительно теплой и без сильных осадков. Синоптики обещают, что серьезного похолодания не будет, но 25 декабря не исключен мокрый снег. Днем температура в столице будет в пределах от минус 1 градуса до 1 градуса.

Предполагается, что в новогоднюю ночь могут быть слабые морозы до минус 3–5 градусов. В ночь на 1 января не исключен небольшой снег.

