Россиянам назвали выгодное время для заказа такси в Новый год

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В преддверии Нового года цены на такси (стоимость подачи, минут и километров в пути) остаются неизменными, однако из-за высокого спроса и нехватки водителей они могут вырасти. Поэтому 31 декабря сделать последние покупки или поздравить близких лучше до 20:00. После этого времени спрос и цены начнут расти, предупредил "Яндекс Go".

После 22:00 запрос на поездки падает, но ближе к полуночи водители начинают покидать свои рабочие места, чтобы успеть к праздничному столу, и снова возникает дефицит автомобилей.

В новогоднюю ночь, с 00:00 до 02:30, многие отправляются на прогулки или в гости, и на дорогах становится намного меньше автомобилей, чем обычно. Оптимальное время для поездки на такси – с 02:30 до 04:30. В этот период спрос на услуги такси снижается, а значит, и стоимость поездки будет ниже.

Утром 1 января лучше всего заказать такси с 08:00 до 11:00. В это время большинство водителей уже вернулись на работу и готовы приступить к выполнению заказов. Однако в 11:00 поездки вновь могут подорожать из-за того, что многие отправляются навестить своих близких и друзей. После 15:00 поездки становятся более доступными.



Фото: пресс-служба "Яндекс Go"

В качестве альтернативы такси для водителей в праздничные дни может выступить каршеринг. В таком случае стоимость не зависит от количества свободных водителей на линии, что делает разницу между спросом и предложением менее значительной. В среднем стоимость поездки на каршеринге "Драйв" в периоды повышенного спроса в 2,5 раза ниже, чем на такси.

Между тем в новогоднюю ночь в Москве установится небольшой мороз, однако это лишь предварительный прогноз. Специалисты не ожидают значимых осадков до конца декабря.

Москвичей на текущей неделе ожидает умеренно мягкая погода, при которой не исключено, что высота сугробов немного уменьшится. Уже в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, специалисты прогнозируют сначала минусовые температуры, а потом – плюсовые.