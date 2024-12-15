Около половины россиян не будут смотреть новогодние шоу – опрос

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Только каждый десятый россиянин планирует смотреть в новогоднюю ночь развлекательное шоу. Каждый третий включит телевизор фоном, а 47% и вовсе откажутся от него в праздничную ночь. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследования сервиса Superjob.

По данным исследования, женщины (38%) чаще мужчин (30%) говорили о желании включить фоном музыкально-развлекательное шоу в ночь с 31 декабря на 1 января. Также в основном телевизор планируют смотреть люди старше 45 лет (43%). В основном это люди с детьми, а бездетные проявили такое желание значительно меньше (41% и 31% соответственно).

Среди артистов, которых хотят увидеть на экране в новогоднюю ночь, чаще всего называли Шамана, Григория Лепса, Полину Гагарину, Филиппа Киркорова. Среди молодых – Нилетто, Люся Чеботина, Анна Асти.

Авторы исследования отмечают, что уже не первый год традиция просмотра новогодних шоу теряет популярность. Доля тех, кто не будет смотреть телевизор в праздничную ночь, выросла с 2020 года с 38 до 47%.

Ранее сообщалось, что фильм "Чебурашка" стал самым просматриваемым на телевидении за год. Также по телевизору чаще всего смотрели "Бриллиантовую руку" и "Конька-Горбунка".