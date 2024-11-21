Продюсер Рудченко: Орбакайте никогда не откажется от возможности выступать в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Артистка Кристина Орбакайте не откажется от выступлений в России, так как она работала на российском рынке практически всю свою жизнь и благодаря ему существует как певица. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на комментарий музыкального критика и продюсера Павла Рудченко.

"Это было бы глупо. Поэтому Орбакайте не расстается с Россией, несмотря на все ее высказывания и поддержку матери (Аллы Пугачевой. – Прим. ред.). Я думаю, что все те их высказывания – не более, чем попытка привлечь внимание. Даже если сейчас их деятельность "на стопе", в будущем Орбакайте и Алла Пугачева все равно будут проявляться", – отметил он.

Как утверждает Рудченко, артистка интересна прежде всего российскому зрителю, поскольку большинство ее песен выпущены на русском языке и посвящены ментальным ценностям, близким жителям России. Он напомнил, что на Западе у исполнительницы мало концертов.

Кроме того, критик отметил, что западные слушатели не будут постоянно ходить на концерты певицы. При этом, по его словам, нет смысла рассуждать, будет ли Орбакайте присутствовать на новогодних шоу.

"Напомню, что Пугачева не так давно выпустила трек и пыталась завирусить его в России. Опять же возникает вопрос, для чего это было сделано, если она считает русского зрителя "быдлом" и не собирается для него работать", – резюмировал продюсер.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал новый альбом P.S. Пугачевой. Он считает, что песни артистки не соответствуют времени и говорят о ее упадке. По его словам, новые композиции не имеют для него значения, а сам альбом "никому не нужен".

