"Чебурашка" за год стал самым просматриваемым фильмом на ТВ

Фото: кадр из фильма "Чебурашка"; режиссер – Дмитрий Дьяченко/производство – телеканал "Россия 1", Союзмультфильм, START, Телеканал

Фильм "Чебурашка" стал самым просматриваемым на телевидении за год. На онлайн-платформах самым популярным стал "По щучьему велению", а в поисковике россияне чаще всего искали фильмы "Холоп", "Дэдпул" и "Дюна". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя департамента по работе с клиентами и аналитике данных Mediascope Ирину Суанову.

Также по телевизору чаще всего смотрели "Бриллиантовую руку" и "Конька-Горбунка".

В то же время мультфильмы набрали популярность на онлайн-платформах. Как сообщил руководитель сектора цифровых инноваций Mediascope Михаил Козлов, в октябре этого года россияне потратили на просмотр в 3,5 раза больше времени, чем в июле. Наиболее популярным стал мультфильм "Три кота", на втором месте "Маша и медведь", на третьем - "Леди Баг и Супер-Кот". Среди анимационных студий чаще всего смотрели произведения "Метрафильмс" и "Мельницы". За ними идут Animaccord и "Рики".

Ранее сообщалось, что вышел трейлер мультфильма "Студии сновидений" – спин-оффа "Головоломки". В первый сезон вошли четыре эпизода, премьера назначена на 11 декабря.