Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве 25 декабря

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Облачная погода и небольшие осадки ожидаются в Москве и области в среду, 25 декабря. На дорогах гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от минус 1 до 1 градуса, в Подмосковье – от минус 3 до 2 градусов.

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что теплая погода с температурой выше нормы сохранится в столичном регионе до конца года. Воздушные массы будут перемещаться с запада и юго-запада.

При этом другие синоптики предположили, что в новогоднюю ночь все же ожидаются слабые морозы до минус 3–5 градусов. В ночь на 1 января не исключен небольшой снег, считают эксперты.

