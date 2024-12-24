Магнитная буря и полярное сияние ожидаются на Земле 25 декабря

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Вспышка на Солнце может вызвать на Земле магнитную бурю среднего или слабого уровня, а также полярное сияние в среду, 25 декабря, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Предварительная продолжительность магнитной бури оценивается в 8–10 часов. Возможно, наблюдатели за небом в более высоких широтах смогут увидеть полярное сияние", – написал он в телеграм-канале.

Вспышка M8.9, близкая к высочайшему классу Х, произошла на Солнце 23 декабря, она длилась 10 минут. Центр события был смещен от Земли на большой угол, но часть солнечного вещества может задеть планету.

Его прибытие прогнозируется после 15 часов по московскому времени.