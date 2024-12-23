Близкая к классу Х вспышка произошла на Солнце

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Мощная вспышка, близкая к высочайшему классу Х, произошла на Солнце 23 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Вспышку M8.9 зарегистрировали в 14:12. Ее продолжительность составила 10 минут.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный из них – A0.0. Он соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на один квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз.

Как правило, вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

До этого вспышка предпоследнего уровня мощности была зафиксирована на Солнце 19 декабря. Речь идет о вспышке M1.6 продолжительностью 36 минут. После вспышки уровень влияния солнечных всплесков на ионосферу Земли вырос до R1 по шкале из пяти показателей.

10 декабря на Солнце произошла сильная вспышка класса М. Ее продолжительность составила 19 минут. Явление сопровождалось нарушением КВ-радиосвязи.

Также две вспышки высшего класса Х и М выявили на Солнце 8 декабря. Вместе с тем, по данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, за выходные, 7 и 8 декабря, на Солнце выявили около 30 вспышек среднего класса.