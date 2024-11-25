Близкая к классу Х вспышка произошла на Солнце

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Мощная вспышка M9.4 продолжительностью 34 минуты произошла на Солнце 25 ноября в 10:42 по московскому времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Также ученые зарегистрировали в этот день еще две вспышки – М1.1 и М1.8.

Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал, что максимальная активность Солнца в текущем цикле может выпасть на лето 2025 года. При этом, по словам ученого, конкретные даты рекордных вспышек и магнитных бурь предсказать невозможно.

Он объяснил отсутствие точных прогнозов тем, что активные центры на Солнце живут обычно не более 2–4 недель. Так что те группы пятен, которые определят активность 2025 года, еще не родились.