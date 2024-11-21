Астрофизик Эйсмонт заявил о снижении числа магнитных бурь в ближайшие годы

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Интенсивность выбросов Солнца начнет сокращаться, благодаря чему число магнитных бурь снизится на Земле в ближайшие 5–6 лет, рассказал научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

По его словам, Солнце функционирует в 11-летних синусоидальных циклах, чередуя периоды высокой и низкой активности. Так, в текущем году планета ощутила большой максимум звезды через регулярные магнитные бури. Однако нельзя утверждать, что в будущем они прекратятся совсем, уточнил ученый.

"Скорее всего, даже они будут. Но вот интенсивность их и частота, конечно, пойдут на спад, потому что пройден максимум солнечной активности, и дальше мы будем двигаться к минимуму", – отметил Эйсмонт в беседе с Life.ru.

Он пояснил, что после спада до минимума Солнце вновь начнет двигаться к максимуму. Кроме того, астрофизик обратил внимание на несимметричность и непредсказуемость синусоиды, отражающей график изменения солнечной активности.

Эйсмонт отметил, что в некоторые годы пиковые состояния звезды могут не превышать даже средних значений последующих периодов, из-за чего ученые испытывают сложности в прогнозе вспышек. Эйсмонт отметил, что нынешние возможности позволяют лишь определять момент перехода из сезона спокойствия в сезон повышенной активности.

При этом максимальная активность Солнца в текущем цикле может выпасть на лето 2025 года, но конкретные даты рекордных вспышек и магнитных бурь предсказать невозможно.

Сейчас ученые не ожидают пик солнечной активности заметно выше текущих значений, а сценарии удвоения или утроения числа и силы вспышек и магнитных бурь исключены. В целом будущий год начнется примерно на таком же уровне, а уже с января по март-апрель возможно начнется постепенное усиление активности на 10–20% по отношению к средним уровням 2024 года.