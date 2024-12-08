На Солнце произошли две вспышки сильнейшего класса Х и М

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Две вспышки высшего класса Х и М произошли на Солнце 8 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр мониторинга солнечной активности.

"8 декабря в 12:06 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка X2.3. Ранее в этот день в 01:15 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3917 (S07E27) зарегистрирована вспышка M3.2 продолжительностью 13 минут", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, по данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, за выходные, 7 и 8 декабря, на Солнце выявили около 30 вспышек среднего класса.

Немногим ранее на Солнце произошла мощная вспышка M9.4 продолжительностью 34 минуты. Также ученые зарегистрировали в этот день еще две вспышки – М1.1 и М1.8.

При этом ожидается, что максимальная активность Солнца в текущем цикле может выпасть на лето 2025 года. Однако конкретные даты рекордных вспышек и магнитных бурь предсказать невозможно.

