Вспышка предпоследнего уровня мощности произошла на Солнце

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Вспышка предпоследнего уровня мощности была зафиксирована на Солнце. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"19 декабря в 13:38 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3924 (S19W74) зарегистрирована вспышка M1.6 продолжительностью 36 минут", – подчеркнуло учреждение.

После вспышки уровень влияния солнечных всплесков на ионосферу Земли вырос до R1 по шкале из пяти показателей.

Ранее, 10 декабря, на Солнце произошла сильная вспышка класса М. Ее продолжительность составила 19 минут. Явление сопровождалось нарушением КВ-радиосвязи.

Также две вспышки высшего класса Х и М выявили на Солнце 8 декабря. Вместе с тем, по данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, за выходные, 7 и 8 декабря, на Солнце выявили около 30 вспышек среднего класса.

Немногим ранее на Солнце случилась мощная вспышка M9.4 продолжительностью 34 минуты. Также ученые зарегистрировали еще две вспышки – М1.1 и М1.8.

