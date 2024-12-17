Ученый Богачев исключил полярное сияние над Москвой после магнитной бури

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Полярного сияния в небе над Москвой не будет после магнитной бури, которая началась 17 декабря. Об этом сообщил профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

"Полярных сияний точно не будет. Их не будет ни над Москвой, ни над другими регионами страны", – сказал он в беседе с Агентством "Москва".

Ученый отметил, что еще днем такая вероятность сохранялась, однако теперь геомагнитное событие полностью завершено. Он добавил, что причиной магнитной бури стал крупный выброс плазмы с Солнца, который лишь краем задел Землю.

Слабая буря накрыла планету утром во вторник, 17 декабря, однако это продлилось недолго.

Максимальная активность Солнца в текущем цикле может выпасть на лето 2025 года. В будущем году она будет постепенно усиливаться с января.