Магнитная буря началась на Земле 17 декабря

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Слабая магнитная буря накрыла Землю утром 17 декабря. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, магнитная буря продлится недолго. Леус уточнил, что причиной данного явления станет поток более плотного и быстрого солнечного ветра.

Максимальная активность Солнца в текущем цикле может выпасть на лето 2025 года, но конкретные даты рекордных вспышек и магнитных бурь предсказать невозможно, уточнял руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

Сейчас ученые не ожидают пик солнечной активности заметно выше текущих значений, а сценарии удвоения или утроения числа и силы вспышек и магнитных бурь исключены. В целом будущий год начнется примерно на таком же уровне, а уже с января по март-апрель, возможно, начнется постепенное усиление активности на 10–20% по отношению к средним уровням 2024 года.

Между тем врачи рассказали, что метеозависимым людям необходимо умеренно питаться и пить много воды во время скачков атмосферного давления. Также эксперты подчеркнули, что метеозависимость всегда проявляется одинаковыми симптомами, связанными с сосудами: спазмы, головные боли, слабость суставов.

