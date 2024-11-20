Врач Лапа: для нормализации давления нужно умеренно питаться и пить много воды

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При скачках атмосферного давления метеозависимым людям необходимо умеренно питаться и пить много воды, рассказала Москве 24 врач-терапевт высшей квалификации, директор Центра иммунокоррекции Людмила Лапа.

Москва в четверг, 21 ноября, окажется на дне "барического колодца", так как атмосферное давление достигнет аномально низкого показателя в 722 миллиметра ртутного столба, что негативно отразится на самочувствии метеозависимых людей.

Лапа отметила, что метеозависимость всегда проявляется одинаковыми симптомами, связанными с сосудистыми проблемами. Среди них – спазмы сосудов, головные боли, слабость суставов и колебания давления.

Поэтому, по словам врача, больше всего метеозависимости подвержены люди, которые перенесли инфаркт, инсульт, а также те, кто страдает гипертонией, гипотонией или аллергией. То есть люди, у которых есть склонность к отечности или нарушениям микроциркуляции крови.





Людмила Лапа врач-терапевт высшей квалификации, директор Центра иммунокоррекции Самое главное – не подвергать себя стрессам, вести щадящий образ жизни, не стараться бегать в фитнес-центры и через силу делать какие-то движения, перегружая свой организм.

Кроме того, врач отметила, что для профилактики необходимо принимать назначенные врачом лекарства, включая антикоагулянты, которые помогают сохранить сосуды.

Москва с начала недели переживает "сложную" погоду. Город находился в теплом секторе одного из атлантических циклонов. Днем шли дожди, ночью добавлялся мокрый снег.

Помимо падения атмосферного давления, в четверг, 21 ноября, москвичей ожидает штормовой ветер до 15–20 метров в секунду и около 40–50% от месячной нормы осадков.

