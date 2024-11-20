Врач Лапа: для нормализации давления нужно умеренно питаться и пить много воды

20 ноября, 14:21Общество
Фото: depositphotos/undrey
При скачках атмосферного давления метеозависимым людям необходимо умеренно питаться и пить много воды, рассказала Москве 24 врач-терапевт высшей квалификации, директор Центра иммунокоррекции Людмила Лапа.
Москва в четверг, 21 ноября, окажется на дне "барического колодца", так как атмосферное давление достигнет аномально низкого показателя в 722 миллиметра ртутного столба, что негативно отразится на самочувствии метеозависимых людей.
Лапа отметила, что метеозависимость всегда проявляется одинаковыми симптомами, связанными с сосудистыми проблемами. Среди них – спазмы сосудов, головные боли, слабость суставов и колебания давления.
Поэтому, по словам врача, больше всего метеозависимости подвержены люди, которые перенесли инфаркт, инсульт, а также те, кто страдает гипертонией, гипотонией или аллергией. То есть люди, у которых есть склонность к отечности или нарушениям микроциркуляции крови.
Кроме того, врач отметила, что для профилактики необходимо принимать назначенные врачом лекарства, включая антикоагулянты, которые помогают сохранить сосуды.
Москва с начала недели переживает "сложную" погоду. Город находился в теплом секторе одного из атлантических циклонов. Днем шли дожди, ночью добавлялся мокрый снег.
Помимо падения атмосферного давления, в четверг, 21 ноября, москвичей ожидает штормовой ветер до 15–20 метров в секунду и около 40–50% от месячной нормы осадков.
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