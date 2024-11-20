Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столица окажется на дне "барического колодца" 21 ноября, так как атмосферное давление достигнет аномально низкого показателя в 722 миллиметра ртутного столба. Это негативно отразится на самочувствии метеозависимых людей, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".

По прогнозам синоптиков, температура днем в четверг будет 7–9 градусов, ночью – от 0 до 3 градусов. Также осадки перейдут в снегопад, а на земле образуется снежный покров высотой от 1 до 2 сантиметров.

Ранее ЦОДД призвал москвичей пересесть на общественный транспорт из-за снегопада 20 ноября, который будет идти в течение дня. На движение в столице также могут повлиять ремонтные работы и мелкие аварии.

Постоянный снежный покров может установиться в Москве в эти выходные, 23 и 24 ноября. При этом в субботу его высота достигнет 3–5 сантиметров.