ЦОДД рекомендовал москвичам пересесть на общественный транспорт из-за снега

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада, сообщает пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на ЦОДД.

"Движение в центральной части города интенсивное – для поездок рекомендуем использовать метро", – говорится в заявлении ЦОДД.

Так, интенсивное движение отмечается на шоссе Энтузиастов в центр, Дмитровском шоссе в центр и на внешней стороне МКАД от 83-го до 67-го километра.

По прогнозу синоптиков, снег будет идти в столице в течение дня. На движение также могут повлиять ремонтные работы на дороге и мелкие ДТП.

В Москве 20 ноября ожидаются ветер до 17 метров в секунду, гололедица, а также осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха в городе прогнозируется в пределах от 1 до 3 градусов тепла, в Подмосковье – от 0 до плюс 5 градусов.

Между тем постоянный снежный покров может установиться в мегаполисе в предстоящие выходные, 23 и 24 ноября. При этом уже в субботу он может достигнуть 3–5 сантиметров.