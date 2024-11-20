Ветер до 17 м/с и гололедица ожидаются в столице сегодня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ветер до 17 метров в секунду и гололедица ожидаются в Москве 20 ноября. Столичное отделение МЧС России призвало горожан к внимательности из-за непогоды, которая сохранится до конца суток. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Так, водителям следует значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Во время вождения также настоятельно рекомендуется избегать таких внезапных маневров, как обгоны, перестроения и опережения. Кроме того, лучше не парковать машины под деревьями.

Пешеходам, в свою очередь, советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

В случае необходимости следует звонить по телефонам 101 или 112 либо же по единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

В настоящий момент в столице идет снег.

В среду, 20 ноября в столице ожидается облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха в городе днем при этом будет в пределах от 1 до 3 градусов тепла, в Подмосковье – от нуля до плюс 5 градусов.

Однако уже следующий день может стать самым дождливым с начала месяца. Так, 21-го числа может выпасть до 15 миллиметров осадков. Предположительно, дождь накроет Москву утром и усилится к 15:00.

Постоянный снежный покров может установиться в мегаполисе в предстоящие выходные, 23 и 24 ноября. При этом уже в субботу он может достигнуть 3–5 сантиметров.