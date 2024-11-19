Москвичей предупредили о резких скачках атмосферного давления до конца недели

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Резкие скачки и колебания атмосферного давления ожидаются в Москве до конца текущей недели. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Разброс показаний барометров превысит 35 миллиметров ртутного столба, отметил синоптик в своем телеграм-канале. В связи с этим он призвал горожан быть внимательными, а также следить за своим самочувствием и следовать врачебным предписаниям.

В ближайшие дни в столице прогнозируется прохладная и преимущественно облачная погода. Во вторник, 19 ноября, столбики термометров покажут от 3 до 5 градусов выше нуля днем и от 1 до 3 – ночью. Местами пройдут небольшие осадки.

При этом 21 ноября может стать самым дождливым днем с начала месяца. В Москве ожидается до 15 миллиметров осадков. Дождь накроет город утром и усилится к 15:00. При этом 22 ноября температура опустится до 0 градусов, в столице начнет формироваться снежный покров.

