Автомобилистов призвали быть внимательными на дороге из-за мокрого снега

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобилистов призвали к внимательности на дороге в связи с прогнозируемым мокрым снегом 19 ноября. Об этом компания "Автодор" сообщила в телеграм-канале.

По данным компании, на трассе М-1 "Беларусь" до утра 20 ноября местами ожидается снег. На М-3 "Украина" днем 19 ноября на территории Калужской, Брянской и Курской областей также прогнозируется снег, ночью он пройдет в Московской и Калужской областях.

По прогнозу синоптиков, на М-4 "Дон" днем 19 ноября в Подмосковье и Тульской области пройдет мокрый снег, а в Липецкой, Воронежской, Ростовской областях и Краснодарском грае ожидаются дожди. В ночь на 20 ноября в Тульской и Липецкой областях возможен мокрый снег, в Воронежской – дождь.

На М-11 "Нева" 19 ноября местами пройдет мокрый снег на территории Московской, Тверской и Новгородской областей. Ночью такие же погодные условия прогнозируются на всем протяжении трассы. А на М-12 "Восток" днем в Подмосковье и Владимирской области местами будет мокрый снег. В Чувашии и Татарстане пройдут дожди. Ночью во Владимирской и Нижегородской областях ожидается мокрый снег, а в Чувашии и Татарстане – дождь.

"Автодор" рекомендовал водителям не отвлекаться на телефон, избегать резких маневров, соблюдать скорость и дистанцию.

Между тем с 22 по 24 ноября в Москве может выпасть около 50% месячной нормы осадков. В эти дни погода будет неблагоприятной. В указанные числа ожидаются и осадки, и отрицательная температура. Местами образуется гололедица и выпадет снег.